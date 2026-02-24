Pescara | Gd lanciano sfida su cultura e spazi per i giovani

Il gruppo dei Giovani Democratici di Nuova Pescara ha lanciato una sfida concreta sulla mancanza di spazi culturali e ricreativi per i giovani in città. La causa deriva dalla scarsa disponibilità di luoghi che favoriscano l’incontro e la crescita dei ragazzi, che spesso si trovano senza luoghi di aggregazione adeguati. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’amministrazione comunale e a promuovere interventi mirati. La richiesta si fa sentire in un momento di crescente bisogno di spazi dedicati ai giovani.

I Giovani Democratici di Nuova Pescara scendono in campo con un messaggio chiaro: cultura e spazi pubblici per i giovani. Domenica 22 febbraio, in vista delle elezioni comunali, hanno organizzato due comizi volanti nei quartieri Zanni e Colli, coinvolgendo anche i vertici nazionali e romani del partito. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza strategica di Pescara nella campagna elettorale dei Gd. La mattina nella zona Colli e il pomeriggio nel quartiere Zanni, i candidati Claudio Mastrangelo e Silvia Sbaraglia hanno evidenziato la carenza di luoghi dedicati allo scambio culturale e alla crescita giovanile.

