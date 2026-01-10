Castigliego Gd Nuova Pescara | Senza un piano di trasporti integrato e anche notturno Pescara resta isolata e meno sicura

Castigliego di Gd Nuova Pescara sottolinea l’importanza di sviluppare un sistema di trasporti integrato e attento alle esigenze della città. Senza un piano che includa anche soluzioni notturne, Pescara rischia di rimanere isolata e meno sicura. È fondamentale affrontare con serietà il tema della mobilità per garantire una città più connessa, accessibile e pronta a valorizzare il proprio futuro.

