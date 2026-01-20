Castigliego Gd Nuova Pescara | Bene l' inchiesta sulla ' Parentopoli' in Comune servono trasparenza e legalità

“L’apertura dell’inchiesta sui concorsi pubblici del Comune di Pescara conferma che insistere sulla necessità di trasparenza e chiarezza era non solo legittimo, ma doveroso. Noi avevamo già sollevato pubblicamente il tema, chiedendo che la vicenda non venisse archiviata con il silenzio o con la minimizzazione. I fatti di oggi dimostrano che quella richiesta era fondata”. Così Emanuele Castigliego, segretario Giovani democratici di Nuova Pescara, commenta le ultime notizie che arrivano da Palazzo di Città parlando di “Parentopoli”. Un tema, quello dei concorsi, che in Comune è finito al centro del dibattito con la proposta di un Codice Etico avanzato dal gruppo Pettinari sindaco con cui si chiederà (attraverso un ordine del giorno) agli amministratori e su base volontaria, l’impegno degli amministratori, su base volontaria, a escludere la partecipazione ai concorsi comunali di parenti e affini di primo grado, per ragioni di opportunità e prevenzione dei conflitti di interesse.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Castigliego (Gd Nuova Pescara): “Senza un piano di trasporti integrato e anche notturno, Pescara resta isolata e meno sicura”Castigliego di Gd Nuova Pescara sottolinea l’importanza di sviluppare un sistema di trasporti integrato e attento alle esigenze della città.

