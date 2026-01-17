Morte dello studente a La Spezia il 19enne confessa davanti al giudice | ucciso per gelosia a causa di alcune foto d’infanzia scambiate con la ragazza

A La Spezia, Zouhair Atif ha confessato di aver ucciso un 19enne, motivato dalla gelosia legata a foto d'infanzia scambiate con la ragazza. L'episodio ha suscitato attenzione per le dinamiche e le motivazioni che hanno portato all'atto. La confessione è avvenuta davanti al giudice, offrendo un chiarimento sulle circostanze del tragico fatto.

Zouhair Atif ha confessato l'omicidio del compagno a La Spezia, motivandolo con la gelosia per alcune foto. Il magistrato valuta la premeditazione per il coltello, mentre proseguono le indagini sulle testimonianze. Ha ammesso le proprie responsabilità davanti al magistrato Zouhair Atif. Il 19enne, accusato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, ha spiegato le ragioni del gesto avvenuto a La Spezia. Secondo quanto riferisce l'ANSA, alla base dell'aggressione ci sarebbe la gelosia legata a scambi di immagini tra la vittima e una ragazza. Durante l'interrogatorio, Atif ha dichiarato che il coetaneo "non doveva fare quello che ha fatto.

