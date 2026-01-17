Devono applicargli il braccialetto elettronico perchè perseguita l' ex ma non si presenta | arrestato

Un cittadino italiano, già denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex partner, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Castel Volturno. L’uomo, destinatario dell’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, non si è presentato come richiesto, compromettendo le misure di controllo. L’arresto si è reso necessario per garantire la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge.

In particolare, in seguito alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria delle condotte criminose, nei confronti dell'uomo era stata disposta l'applicazione del dispositivo anti-stalking, cd. braccialetto elettronico, per evitare che si avvicinasse nuovamente alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, entro un raggio di cinquecento metri. Tuttavia, contattato il soggetto per procedere alla concreta applicazione del dispositivo, l'uomo non si è presentato alle forze dell'ordine nella data stabilita, evitando altresì di fornire qualsiasi comunicazione sulla mancata presentazione.

