Juve cambio in porta per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin

Perin potrebbe prendere il posto di Szczesny nella prossima partita contro il Galatasaray, motivato dal desiderio di migliorare le prestazioni della porta juventina. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare la difesa e rispondere alle recenti difficoltà tra i pali. Il portiere italiano si prepara così a un possibile debutto in questa stagione, mentre i tifosi attendono di scoprire quale sarà la scelta definitiva della squadra.

Il quartier generale della Continassa è avvolto dal dubbio profondo di chi sa che non può più sbagliare. Luciano Spalletti riflette, e il suo sguardo è fisso sulla porta bianconera, diventata improvvisamente troppo larga. L’errore di Di Gregorio nel match contro il Como, arrivato subito dopo quello contro l’Inter, ha fatto esplodere un caso nazionale: la Juventus ha subito 13 gol al primo tiro in porta, un dato statistico che toglie il sonno al tecnico di Certaldo. Ora, con il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray alle porte, la tentazione di un avvicendamento tra i pali si fa concreta, non solo per turnover, ma per proteggere l’uomo prima ancora che l’atleta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione PerinPerin potrebbe debuttare tra i pali contro il Galatasaray, dopo che Di Gregorio ha vissuto un periodo difficile.

Galatasaray-Juve, carica Spalletti: “Non cambio la mia squadra per nessuna al mondo”Il tecnico Luciano Spalletti si mantiene fermo sulla sua decisione di non modificare la formazione per la sfida di stasera tra Galatasaray e Juventus, una partita che potrebbe segnare il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

