Calciomercato Juve | Paratici vuole alla Fiorentina uno tra Rugani e Gatti Possibile incastro con Gudmundsson? Ultimissime

Nel calciomercato della Juventus, si discute di un possibile trasferimento di Rugani o Gatti alla Fiorentina, con Paratici interessato a rinforzare la rosa viola. La trattativa potrebbe coinvolgere anche Gudmundsson, creando un possibile scambio o incastro. Restano aggiornamenti da seguire per comprendere le strategie delle due società e le eventuali conseguenze sul mercato.

. L’asse di mercato tra Torino e Firenze si scalda improvvisamente, con Daniele Rugani che emerge come obiettivo per rinforzare la difesa della Fiorentina. Il centrale della Juventus, attualmente ai box per una lesione al gemello mediale della gamba destra, è un profilo che piace molto a Paolo Vanoli per aumentare il tasso di esperienza del reparto arretrato viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Intrecci societari e tempi del rientro. L’operazione è facilitata da una fitta rete di contatti dirigenziali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

