Melanoma cutaneo | al Policlinico di Foggia nasce un percorso diagnostico e terapeutico per curarlo
L'azienda ospedaliero universitaria ‘Policlinico di Foggia’ ha annunciato l’istituzione del nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale per la diagnosi e il trattamento del melanoma cutaneo. A dirigerlo sarà il prof Aurelio Portincasa, direttore della cattedra e struttura complessa di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
