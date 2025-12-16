Ucraina Schlein | pace non può essere delegata a telefonate Trump-Putin

L'articolo riporta le dichiarazioni di Schlein sulla situazione in Ucraina, sottolineando l'importanza di coinvolgere il popolo ucraino e un'Unione Europea più attiva nei processi diplomatici, rifiutando soluzioni che si riducono a semplici telefonate tra leader come Trump e Putin.

Roma, 16 dic. (askanews) – “Abbiamo sempre supportato il popolo ucraino ingiustamente invaso, crediamo che non si possa fare un tavolo negoziale senza che sia presente anche il popolo che ha subito un’invasione criminale e accanto a quel popolo un’Unione Europea a cui abbiamo chiesto, anche in questi giorni, uno sforzo diplomatico e politico molto più forte per contribuire ad assicurare una pace giusta perché questa non può essere delegata alle telefonate bilaterali tra e Trump e Putin”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo proviene da Ildenaro. Ildenaro.it

