Ucraina Schlein | pace non può essere delegata a telefonate Trump-Putin
L'articolo riporta le dichiarazioni di Schlein sulla situazione in Ucraina, sottolineando l'importanza di coinvolgere il popolo ucraino e un'Unione Europea più attiva nei processi diplomatici, rifiutando soluzioni che si riducono a semplici telefonate tra leader come Trump e Putin.
Roma, 16 dic. (askanews) – “Abbiamo sempre supportato il popolo ucraino ingiustamente invaso, crediamo che non si possa fare un tavolo negoziale senza che sia presente anche il popolo che ha subito un’invasione criminale e accanto a quel popolo un’Unione Europea a cui abbiamo chiesto, anche in questi giorni, uno sforzo diplomatico e politico molto più forte per contribuire ad assicurare una pace giusta perché questa non può essere delegata alle telefonate bilaterali tra e Trump e Putin”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo proviene da Ildenaro. Ildenaro.it
Ucraina, Schlein: pace non può essere delegata a telefonate Trump-Putin - 'Abbiamo sempre supportato il popolo ucraino ingiustamente invaso, crediamo che non si possa fare un tavolo ... notizie.tiscali.it
Ucraina, Schlein: pace non è resa, basta ambiguità nel governo - La “pace non può essere la resa alle ragioni dell’aggressore che anche in questi giorni ha intensificato i suoi brutali attacchi. partitodemocratico.it
Bastava che ieri la minoranza riformista contandosi proponesse a Schlein di dar seguito alla sua solidarietà con l’Ucraina con una manifestazione del Pd che mettesse nel contempo alla prova Giorgia Meloni. x.com
Tg2. . La premier #Meloni chiude #Atreju, la kermesse di @fratelliditalia, con un intervento che va dalla politica interna, ai temi internazionali. Oggi sarà al vertice sull'#Ucraina a #Berlino. Poi l'affondo a #Schlein: "Chi scappa non ha contenuti" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.