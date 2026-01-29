Donald Trump ha annunciato che Vladimir Putin ha accettato di non attaccare l’Ucraina per una settimana. La decisione arriva in un momento in cui le temperature si stanno abbassando rapidamente nei prossimi giorni. Per ora, sembra che ci siano speranze di una tregua temporanea, anche se resta da vedere quanto durerà.

Vladimir Putin ha accettato la richiesta di Donald Trump di sospendere per una settimana gli attacchi sull’Ucraina, visto il drastico calo delle temperature nei prossimi giorni. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa. Fonti dell’ufficio presidenziale ucraino avrebbero confermato ufficiosamente che la tregua, concordata con gli americani, è stata discussa ad Abu Dhabi. Ma non ci sono conferme sul cessate il fuoco di una settimana. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è limitato a dire di non poter commentare la notizia. Vladimir Putin (Ansa). Non è chiaro se si tratti di una tregua energetica o meno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ha detto che Putin «ha accettato di non attaccare l’Ucraina per una settimana»

Approfondimenti su Trump Putin

Donald Trump afferma che Vladimir Putin ha accettato di non attaccare per una settimana.

Donald Trump rivela che ha chiesto a Vladimir Putin di non attaccare l’Ucraina per una settimana, e il presidente russo avrebbe acconsentito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Trump a telefono con Putin prima dell’incontro con Zelensky a Washington

Ultime notizie su Trump Putin

Argomenti discussi: Trump a Davos: una mezza svolta, molte ambiguità; Trump: Avremo la sovranità sulle basi in Groenlandia; Non mi avete dato il Nobel. La pace non mi interessa più; Groenlandia, Nato e guerra: il fact-checking del discorso di Trump a Davos.

Trump dice che Meloni vuole fare entrare l’Italia nel Board of Peace: Me l’ha detto leiDonald Trump ha riferito ai giornalisti di aver avuto una telefonata con Giorgia Meloni in merito al Board of Peace per Gaza, parlando di una possibile ... fanpage.it

Iran: «Reagiremo come mai prima d'ora in caso di attacco Usa». Trump: accordo su nucleare o gravi ripercussioniL'Iran reagirà «come mai prima d'ora» in caso di attacco americano. Lo fa sapere la missione di Teheran all'Onu. Nelle scorse ore, il presidente Usa Donald Trump ha affermato di «sperare che l'Iran si ... ilmessaggero.it

#TG2000 - Per Teheran un nuovo avvertimento di Trump: una potente armata ha detto – si sta avvicinando. Il Cremlino chiede moderazione. Mentre si va verso l’inserimento dei Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici dell’Unione Europea. #29gennaio #Tru - facebook.com facebook

Fico su Trump, cosa ha detto il premier slovacco dopo l'incontro a Mar-a-Lago. «È fuori di testa» x.com