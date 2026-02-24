Perché non dovresti mai riscaldare il cibo confezionato nel microonde

Riscaldare cibi confezionati nel microonde rilascia microplastiche e sostanze tossiche, causando la contaminazione degli alimenti. La plastica dei contenitori si deforma e si scioglie con il calore, liberando particelle nocive che finiscono nel cibo. Studi recenti hanno evidenziato come questa pratica possa aumentare l’esposizione a sostanze pericolose per la salute. Sempre più persone si chiedono se sia sicuro usare i contenitori di plastica per il riscaldamento.

Un rapporto di Greenpeace evidenzia che bastano appena 5 minuti nel microonde perché microplastiche e sostanze chimiche tossiche migrino dal contenitore all'alimento, mettendo a rischio la salute Riscaldare nel microonde o nel forno cibi pronti e da asporto confezionati in contenitori di plastica può rilasciare centinaia di migliaia di particelle di microplastiche e nanoplastiche direttamente negli alimenti, insieme a una miscela di sostanze tossiche. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Greenpeace International, Are We Cooked? The Hidden Health Risks of Plastic-Packaged Ready Meals ("Siamo cotti? I rischi sanitari nascosti dei piatti pronti confezionati nella plastica").

I rischi del cibo confezionato nella plastica e riscaldato. Greenpeace: “Adatto al microonde? È un’illusione”Greenpeace ha scoperto che riscaldare cibi confezionati in plastica nel microonde o nel forno può contaminare gli alimenti con milioni di particelle di microplastiche e sostanze nocive.

Durante le festività natalizie, l'uso di hotspot Wi-Fi pubblici aumenta notevolmente, offrendo comodità durante i viaggi.

