I rischi del cibo confezionato nella plastica e riscaldato Greenpeace | Adatto al microonde? È un’illusione

Greenpeace ha scoperto che riscaldare cibi confezionati in plastica nel microonde o nel forno può contaminare gli alimenti con milioni di particelle di microplastiche e sostanze nocive. La causa di questa contaminazione risiede nei materiali plastici utilizzati per il packaging, che si degradano facilmente a temperature elevate. Molti consumatori credono che sia sicuro usare i contenitori in plastica per il riscaldamento, ma i rischi sono più elevati di quanto si pensi.

Riscaldando nel microonde o nel forno cibi pronti e da asporto confezionati in contenitori di plastica si rischia il rilascio di centinaia di migliaia di particelle di microplastiche e nanoplastiche direttamente negli alimenti, insieme a una miscela di sostanze tossiche. Nell’analisi, soggetta a peer review, contenuta nel rapporto “Siamo cotti? I rischi sanitari nascosti dei piatti pronti confezionati nella plastica”, Greenpeace International ha esaminato 24 articoli e studi pubblicati recentemente in riviste scientifiche su prodotti alimentari pronti. Sono pubblicizzati come “sicuri da riscaldare” ma, stando alle ricerche e agli articoli analizzati, rischiano di esporre ogni giorno milioni di persone a contaminanti invisibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

