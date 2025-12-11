Perché non dovresti mai usare il WIFI pubblico | ecco cosa rischi

Durante le festività natalizie, l'uso di hotspot Wi-Fi pubblici aumenta notevolmente, offrendo comodità durante i viaggi. Tuttavia, senza adeguate misure di sicurezza come una VPN, si rischiano furti di dati e attacchi informatici. È fondamentale conoscere i pericoli e adottare le giuste precauzioni per proteggere la propria privacy online.

Cresce l’uso di hotspot pubblici, ma senza VPN si rischiano furti di dati e attacchi hacker. Ecco come proteggersi Durante le festività natalizie, milioni di italiani sono in viaggio, approfittando di pause più lunghe per spostamenti aerei, su rotaie o su strada. In questi momenti di attesa, è frequente la tentazione di collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche per controllare email, social network o guardare contenuti in streaming. Non usare il WI-FI pubblico – (lopinionista.it) Tuttavia, questa pratica comporta rischi significativi per la sicurezza informatica, soprattutto se non si utilizza una Virtual Private Network ( VPN ). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Perché non dovresti mai usare il WIFI pubblico: ecco cosa rischi

Interlinea. Mariah Carey · All I Want For Christmas Is You. Perché dovresti avere un isola nella tua cucina ? #cucina #arredamento - facebook.com Vai su Facebook