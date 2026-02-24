Perché le lattine sono pericolose ma sono ancora nei supermercati? Bassetti | Causano tumori e infertilità

Bassetti spiega che le lattine contengono Bisfenolo A, sostanza collegata a rischi di tumori e infertilità, e questa presenza provoca preoccupazione tra i consumatori. Nonostante il divieto dell’UE dal gennaio 2025, le lattine continuano a essere vendute nei supermercati. La questione riguarda principalmente i materiali di conservazione, ancora in circolazione nonostante le raccomandazioni. Molti negozi mantengono le scorte, creando confusione tra i clienti.

Da gennaio 2025 l’Unione Europea ha vietato l’utilizzo del Bisfenolo A in tutti i materiali a contatto con gli alimenti. Nonostante questo divieto, nei supermercati italiani è ancora possibile trovare lattine che contengono questa sostanza chimica. Il motivo è semplice: le aziende hanno tempo fino al 2028 per adeguarsi completamente alla nuova normativa europea. A lanciare l’allarme è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che invita i consumatori a prestare particolare attenzione durante la spesa. Tra i prodotti ancora a rischio ci sono lattine di legumi come ceci, fagioli e lenticchie, oltre agli energy drink. 🔗 Leggi su Cultweb.it

