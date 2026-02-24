Lattine nei supermercati vietate l’allarme di Bassetti | Rischio tumori e infertilità Quali evitare

Bassetti ha lanciato un allarme sulle lattine nei supermercati, associando il loro utilizzo a rischi di tumori e infertilità. La causa principale riguarda le sostanze chimiche presenti nelle confezioni di alluminio, che possono trasferirsi negli alimenti. Ogni giorno, molte persone aprono lattine di bevande o cibi pronti senza sapere i potenziali pericoli. La preoccupazione cresce tra chi consuma frequentemente questi prodotti, spingendo a riflettere sui rischi nascosti.

C’è un gesto quotidiano che compiamo quasi senza pensarci: aprire una lattina. Che sia per preparare un’insalata veloce con ceci e fagioli o per stappare un energy drink durante una giornata frenetica, il suono metallico dell’apertura accompagna milioni di consumatori ogni giorno. Eppure, dietro quella praticità si nasconde una questione che intreccia salute pubblica, normative europee e scelte consapevoli. A partire dallo scorso gennaio 2025 qualcosa è cambiato in modo significativo sugli scaffali dei supermercati. E non si tratta di una semplice etichetta. L’ Unione Europea ha infatti bandito il Bisfenolo A (BPA) in tutti i materiali a contatto con gli alimenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

