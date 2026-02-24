Lattine vietate nei supermercati dall' Ue per Bisfenolo A rischio tumori e fertilità | in che prodotti si trova

L’Unione Europea ha deciso di vietare le lattine contenenti Bisfenolo A, perché questa sostanza può causare problemi di fertilità e aumentare il rischio di tumori. Molti supermercati continuano a vendere prodotti in lattina, spesso senza sapere che il rivestimento interno potrebbe contenerlo. Le aziende devono rimuovere questa sostanza, ma alcune confezioni ancora presenti sugli scaffali potrebbero essere state prodotte prima del divieto. La questione riguarda molti alimenti in scatola disponibili nei negozi.

È scattato da gennaio 2025 il divieto Ue sul Bisfenolo A nei materiali a contatto con alimenti, ma l’adeguamento delle aziende arriva fino al 2028: per questo alcune lattine vietate nei supermercati possono essere ancora in vendita. Il BPA è nei rivestimenti interni di lattine e in alcune plastiche, ed è associato a rischi per fertilità e tumori ormonodipendenti. Lattine vietate nei supermercati: cosa prevede il divieto Ue Dove si trova il Bisfenolo A I rischi per la salute e le precauzioni Lattine vietate nei supermercati: cosa prevede il divieto Ue L’Unione Europea ha vietato il Bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti a partire da gennaio 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

