Istituti tecnici e il confronto con i mestieri che cambiano | inserire moduli di Intelligenza Artificiale non basta cosa fare dunque? Il rischio di perdere la dimensione laboratoriale Appunti dal convegno

L’introduzione dell’intelligenza artificiale negli istituti tecnici ha causato preoccupazioni sulla perdita della dimensione laboratoriale. Durante un convegno a Dalmine, si è discusso di come i moduli di IA non siano sufficienti a preparare i studenti per i mestieri in evoluzione. I docenti evidenziano che occorre integrare approcci pratici e nuovi strumenti per rispondere alle richieste del mercato del lavoro. La discussione si concentra su come adattare l’istruzione tecnica ai cambiamenti in atto.

Nel convegno del 18 febbraio dedicato al riordino degli istituti tecnici, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine non poteva non mancare il tema dell’intelligenza artificiale, che si è intrecciato all'argomento dell’identità dell’istruzione tecnica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno “Innovazioni del prossimo futuro”Il decreto sulla riforma degli Istituti Tecnici sta per essere firmato, segnando un cambiamento importante a partire dal 2026.

Riforma degli Istituti tecnici: non parliamo di nuove materie, ma di nuove competenze. Quali serviranno nei prossimi 10 anni? Appunti dal convegnoLa riforma degli istituti tecnici deriva dall’esigenza di aggiornare le competenze richieste nel mercato del lavoro.

