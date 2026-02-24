Perché la Uefa ha sospeso Prestianni se l’indagine è ancora aperta? E se poi è innocente? El Mundo

La UEFA ha sospeso Prestianni dopo aver ricevuto elementi che suggeriscono una possibile irregolarità, anche se l’indagine non è ancora conclusa. La decisione si basa su prove preliminari che richiedono approfondimenti. La sospensione ha sorpreso molti, considerando che le verifiche sono ancora in corso e nessuna colpevolezza è stata dimostrata. La situazione rimane aperta, lasciando spazio a sviluppi futuri.

Prima facie. Significa “a prima vista”. Nel contesto giuridico, si riferisce a un evento considerato vero solo sulla base di una prima impressione. Ed è il principio con il quale l’Uefa ha squalificato – anzi, sospeso – per una partita Gianluca Prestianni, il giocatore del Benfica accusato da Vinicius di essersi nascosto dietro una maglia per dire le peggio cose razziste all’attaccante del Real. Non ci sono prove evidenti dell’insulto, e lui per giustificarsi – il genio – ha confessato SOLO degli insulti omofobi. Niente razzismo. L’Uefa allora, temendo un casino nella partita di ritorno al Santiago Bernabéu, ha optato per una via di mezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

UEFA agisce: Prestianni sospeso per presunti insulti razzistiGianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica, è stato sospeso per una partita dalla UEFA a causa di presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior del Real Madrid.

Benfica, il comunicato di risposta all’indagine UEFA: «Difendiamo Prestianni»Il Benfica ha pubblicato un comunicato per rispondere all’indagine UEFA avviata dopo l’incidente avvenuto durante la partita contro il Real Madrid.

