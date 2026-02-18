Benfica il comunicato di risposta all’indagine UEFA | Difendiamo Prestianni

Il Benfica ha pubblicato un comunicato per rispondere all’indagine UEFA avviata dopo l’incidente avvenuto durante la partita contro il Real Madrid. La causa dell’apertura dell’indagine riguarda un episodio scoppiato tra i tifosi e il giocatore Prestianni, coinvolto in una discussione accesa. Il club sostiene che Prestianni sia stato ingiustamente coinvolto e difende il suo giocatore. La UEFA ha deciso di approfondire la vicenda, che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio. La decisione finale è ancora in fase di valutazione.

Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Bastoni, dopo la simulazione scoppia un nuovo caso? Il difensore accusato di non aver pagato la band al proprio matrimonio! Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! Salta due big match Infortunio Gimenez: luce in fondo al tunnel per l’attaccante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benfica, il comunicato di risposta all’indagine UEFA: «Difendiamo Prestianni» Caso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo!La UEFA ha risposto al Benfica dopo le accuse di comportamento scorretto di Vinicius Prestianni durante la partita, aprendo un fascicolo ufficiale. Uefa indaga sul caso Prestianni: aperto un fascicolo dopo la denuncia del BenficaLa Uefa ha aperto un’indagine sul caso Prestianni dopo la denuncia del Benfica, che ha segnalato un possibile comportamento scorretto durante la partita contro il Real Madrid. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions League, gli arbitri dei playoff: due olandesi per Juve e Atalanta; Roberto De Zerbi e il Marsiglia si separano: le tappe di un rapporto difficile; Mourinho chiarisce le voci sulla clausola d’uscita e programma un duello intenso contro il Real Madrid a Luz; Caso Prestianni-Vinicius, la UEFA apre un'indagine: il comunicato ufficiale. La UEFA apre un’indagine sulle accuse discriminatorie durante Benfica-Real: il comunicatoDopo un primo comunicato della UEFA che annunciava una revisione di quanto accaduto martedì 17 febbraio durante Benfica-Real Madrid, pochi minuti fa è arrivato un altro aggiornamento. La Uefa ha ... gianlucadimarzio.com Caso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! Il comunicato e i dettagliCaso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! Il comunicato e i dettagli Non si placa la bufera dopo la sfida tra Benfica e Real Madrid. calcionews24.com