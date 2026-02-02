La stablecoin USD domina ancora il mercato con una capitalizzazione di 187 miliardi di dollari e oltre 530 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Intanto, si fanno sempre più evidenti i segreti dei forzieri di Tether, considerata la “regina” delle stablecoin. La crescita di queste valute digitali si scontra con le tensioni sui loro fondamenti e sulle riserve che le sostengono.

USD? è di gran lunga la più diffusa stablecoin in circolazione, con una capitalizzazione di mercato di 187 miliardi di dollari e più di 530 milioni di utenti attivi nel mondo. Alla fine del 2025, Tether – la società emittente – ha dichiarato di avere un’esposizione di 141 miliardi di dollari in titoli del Tesoro degli Stati Uniti per garantire il necessario ancoraggio di USD? al Dollaro. La lungimirante strategia di investire la liquidità derivante dall’emissione dei token in Titoli del Tesoro non solo ha consentito a USD? di uscire indenne dalla crisi delle criptovalute del 2022, innescata dal collasso della stablecoin emessa da TerraLuna, ma – proprio grazie alla resilienza dimostrata in questa occasione – è stata d’ispirazione nell’elaborazione del GENIUS Act approvato dalla Casa Bianca a Luglio 2025 e ha consentito a Tether di beneficiare – forse più di chiunque altro – dell’innalzamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Bitcoin e oro, i segreti dei forzieri di Tether, “regina” delle stablecoin

