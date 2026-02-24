Perché esiste il rischio di un’involuzione per la transizione ecologica Scrive Rossi Assistal

Rossi di Assistal evidenzia che la revisione dell’iperammortamento, prevista nella legge di bilancio 2026, rischia di ostacolare la transizione ecologica. La modifica, che riduce gli incentivi per le aziende che investono in tecnologie sostenibili, potrebbe rallentare gli sforzi per migliorare l’efficienza energetica. Questa decisione riguarda direttamente molte imprese italiane, che si vedono ora sfidate nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La recente revisione della misura dell’iperammortamento, introdotta dalla legge di bilancio 2026, solleva preoccupazioni per le ripercussioni che potrebbe avere sulla transizione ecologica e sull’efficienza energetica delle imprese italiane. Assistal, che rappresenta le ESCo (Energy Service Companies) e i servizi di efficienza energetica in ambito Confindustria, teme che le modifiche apportate alla norma compromettano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e riducano il supporto a un settore fondamentale per le Pmi. In origine, l’iperammortamento era stato concepito per incentivare gli investimenti in tecnologie ad alta efficienza energetica, in particolare quelli legati al Contratto di Prestazione Energetica (EPC), un modello finanziario che ha permesso alle imprese di modernizzare i propri impianti senza dover sostenere costi iniziali. 🔗 Leggi su Formiche.net

