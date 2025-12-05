La Commissione vuole tutelare i lavoratori dall’AI e garantire il diritto alla disconnessione
Roma, 5 dicembre 2025 – La Commissione europea ha presentato ieri la Roadmap “Quality Jobs”, il nuovo quadro strategico per migliorare la qualità dell’occupazione e creare posti di lavoro “a prova di futuro”. in contemporanea, l’esecutivo ha avviato la prima fase della consultazione delle parti sociali sul futuro Quality Jobs Act, la proposta legislativa attesa per il 2026. Secondo la Commissione, salari adeguati e posti di lavoro di qualità sono indispensabili per sostenere la produttività delle imprese europee e prevenire la povertà lavorativa, fenomeno che negli ultimi anni ha continuato a colpire diversi gruppi sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Il MESSAGGIO del Presidente nazionale, Cristiano Fini: “L’agricoltura non chiede privilegi, pretende rispetto. Oggi siamo davanti a una svolta pericolosa: la Commissione Ue vuole smantellare la Pac, gettando il settore in un fondo unico insieme ad altri compa - facebook.com Vai su Facebook
Nessuno vuole scucire un euro per l'Ucraina. Anche la Bce stoppa la Commissione sugli asset russi: "Non garantiamo" Vai su X
Commissione inchiesta su condizioni lavoro in porto Gioia Tauro - La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza ha visitato il porto di Gioia Tauro. Da ansa.it
Centro commerciale "Porte di Milano", Valcepina (FdI): "Risposte chiare per tutelare lavoratori e cittadini" - Centro commerciale "Porte di Milano", Valcepina (FdI): "Servono risposte chiare per tutelare lavoratori e cittadini" Ancora una volta, la Commissione IV Attività produttive di Regione Lombardia, su ... Scrive affaritaliani.it
Caso Telecontact, il 24 novembre incontro al Ministero del Lavoro - Intanto, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, risponde a un'interrogazione del deputato Franco Manes ... Secondo rainews.it
Ue, Nava (Commissione): "Per cittadini Ia sul lavoro va gestita, centrale direttiva sul salario minimo' - L'intervista al direttore generale del Dg Emply: 'Fondamentale contrattazione collettiva e dialogo parti sociali, in arrivo Quality Jobs Roadmap' ... Lo riporta msn.com
Stop contratti farlocchi: "Tutelare i lavoratori" - "Oggi è necessario lanciare l’allarme rispetto ai contratti di lavoro sottoscritti da sigle sindacali prive di reale rappresentatività, un fenomeno in crescita anche a Prato e che danneggia imprese e ... Segnala lanazione.it
Lavoro: FdI, risoluzione in Commissione Camera contro illegalita' distretto Prato - E' stata presentata nella commissione Lavoro della Camera una risoluzione, a firma dei deputati FdI ... ilsole24ore.com scrive