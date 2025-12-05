Roma, 5 dicembre 2025 – La Commissione europea ha presentato ieri la Roadmap “Quality Jobs”, il nuovo quadro strategico per migliorare la qualità dell’occupazione e creare posti di lavoro “a prova di futuro”. in contemporanea, l’esecutivo ha avviato la prima fase della consultazione delle parti sociali sul futuro Quality Jobs Act, la proposta legislativa attesa per il 2026. Secondo la Commissione, salari adeguati e posti di lavoro di qualità sono indispensabili per sostenere la produttività delle imprese europee e prevenire la povertà lavorativa, fenomeno che negli ultimi anni ha continuato a colpire diversi gruppi sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Commissione vuole tutelare i lavoratori dall’AI e garantire il diritto alla disconnessione