Pellegrini spa distribuisce metà dei profitti ai dipendenti | Gratitudine e riconoscenza

Pellegrini spa ha deciso di distribuire il 50% dei propri profitti del 2025 ai dipendenti, un gesto di grande riconoscenza. La presidente e AD Valentina Pellegrini ha annunciato questa scelta come segno di gratitudine nei confronti del team, rafforzando il legame tra azienda e lavoratori.

Milano, 10 dicembre 2025 – Il 50 per cento dei profitti del 2025 della Pellegrini spa andrà ai dipendenti dell’azienda, una cifra che Valentina Pellegrini, presidente e Amministratore delegato, ha deciso di condividere con tutti i lavoratori, con un riconoscimento economico straordinario che trova il proprio fondamento in una sola parola: gratitudine. Senso di riconoscenza. “Se siamo qui oggi – ha spiegato la presidente - è perché nel 1965 un giovane grande uomo ha tracciato una strada. Ma anche perché, in questi 60 anni, molte donne e uomini quella strada hanno scelto di percorrerla al nostro fianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it