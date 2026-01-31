Carlo Conti annuncia i duetti al Festival di Sanremo 2026 | Grignani e Morgan ci sono Fagnani e l'omaggio a Vanoni

Carlo Conti ha svelato i dettagli della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tra i duetti annunciati, ci saranno Giani Grignani e Morgan, pronti a salire sul palco. La serata, in programma il 27 febbraio, vedrà anche l'esibizione di Fagnani e un omaggio dedicato a Vanoni. I cantanti si preparano a sorprendere il pubblico con performance diverse dal solito.

