Carlo Conti annuncia i duetti al Festival di Sanremo 2026 | Grignani e Morgan ci sono Fagnani e l'omaggio a Vanoni
Carlo Conti ha svelato i dettagli della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tra i duetti annunciati, ci saranno Giani Grignani e Morgan, pronti a salire sul palco. La serata, in programma il 27 febbraio, vedrà anche l'esibizione di Fagnani e un omaggio dedicato a Vanoni. I cantanti si preparano a sorprendere il pubblico con performance diverse dal solito.
Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha annunciato i duetti e le canzoni della serata cover, la quarta, che si terrà il 27 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it
