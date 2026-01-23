Sanremo 2027 Carlo Conti non ci sarà | Questo è il mio ultimo anno al Festival
Sanremo 2027 segna la fine di un’epoca, con Carlo Conti che annuncia il suo addio al Festival. Dopo cinque edizioni come conduttore, Conti ha deciso di lasciare spazio a nuove figure, chiudendo un capitolo importante della storia del festival della musica italiana. La sua presenza ha contribuito a definire un’edizione che, anche senza di lui, continuerà a rappresentare un momento di grande rilievo culturale e mediatico.
Manca ancora un mese all'avvio della 76ª edizione del Festival di Sanremo e l'attuale direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, ha voluto precisare con largo anticipo che non sarà lui a occuparsi dell'edizione 2027 della kermesse canora. "Questo è il mio ultimo anno al festival come direttore artistico e presentatore", ha dichiarato il 64enne durante la sua partecipazione al podcast Pezzi - Dentro la musica: "Non penso nemmeno all’opportunità, che qualcuno ha immaginato, di ricoprire lo stesso ruolo nel 2027 e padrino di un eventuale presentatore-presentatrice. Reputo assolutamente remota la possibilità che io possa esserci nel 2027". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
