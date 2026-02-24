Pensioni di invalidità e indennità Inps nuovi importi e limiti di reddito

L’Inps ha pubblicato il Messaggio n. 628, che comunica i nuovi importi e limiti di reddito per pensioni di invalidità e indennità nel 2026. La decisione deriva dall’aggiornamento delle prestazioni sociali, con modifiche che interessano migliaia di beneficiari. Tra le novità, sono stati definiti criteri più stringenti per l’accesso alle prestazioni assistenziali. Questa circolare coinvolge anche le procedure di rinnovo e verifica delle pensioni di invalidità. La pubblicazione fornisce dettagli utili per chi riceve queste prestazioni.

L’ Inps ha pubblicato il Messaggio n. 628 recante il “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026”. In sintesi, si vanno a rivedere le tabelle per le prestazioni dedicate a persone con invalidità, compresi videolesi e sordomuti. Con questo Messaggio, L’Inps ha corretto le tabelle M.1, M.2 e M.3 allegate alla circolare 1532025, aggiornando importi e limiti reddituali alla luce della rivalutazione. Non si introducono, quindi, nuove prestazioni ma si corregge quanto già in opera. Ciechi civili. Cambiano così gli importi dei trattamenti assistenziali per i ciechi civili per l’anno 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

