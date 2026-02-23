Pensioni tabelle aumenti prestazioni di invalidità corrette da Inps | importi e limiti reddito rettificati

L'Inps ha aggiornato gli importi delle pensioni di invalidità per il 2026, correggendo i valori a causa di errori nelle tabelle precedenti. La revisione interessa anche i limiti di reddito che determinano l’accesso alle prestazioni. A seguito di questa modifica, alcuni beneficiari riceveranno importi più elevati o più bassi rispetto alle stime iniziali. L'ente ha comunicato che le nuove tabelle entreranno in vigore a partire dal prossimo mese.

L’Inps corregge il tiro sugli importi delle prestazioni assistenziali delle pensioni per il 2026. Dopo la pubblicazione a dicembre della circolare sulla rivalutazione delle pensioni, l’istituto ha rettifica le tabelle ufficiali che regolano pagamenti e limiti di reddito per migliaia di beneficiari di prestazioni per gli invalidi civili: indennità di accompagnamento, indennità speciale per ciechi civili, indennità di comunicazione per sordomuti e pensioni di invalidità. Le modifiche riguardano, tra gli altri, gli invalidi civili totali non ricoverati, i ciechi parziali con pensione e indennità speciale, i sordomuti con pensione e indennità di comunicazione, oltre ai minori e agli over 65 titolari di sole indennità assistenziali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pensioni, Inps rivede gli aumenti per le prestazioni di invalidità: importi e limiti reddito corretti e nuove tabelleL’Inps ha modificato gli aumenti delle pensioni di invalidità, determinando importi e limiti di reddito corretti.

