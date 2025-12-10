Rigore di Szoboszlai all' 88° il Liverpool beffa l' Inter a San Siro
Nel recupero dell'ottantesimo minuto, Szoboszlai realizza un rigore contestato che permette al Liverpool di superare l'Inter a San Siro, interrompendo una lunga serie di vittorie casalinghe in Champions League per i nerazzurri. Un episodio discusso decide il risultato di una partita intensa e ricca di tensione.
MILANO (ITALPRESS) – Dopo tre anni l'Inter perde in casa in Champions League, e lo fa con un episodio discusso: Szoboszlai firma il rigore dell'1-0, fortemente criticato dai nerazzurri per una trattenuta (di Bastoni) che sembra lieve, e fa risorgere il Liverpool a San Siro. I reds, privi di Salah e Gakpo, si schierano in modo meno offensivo: non convocato Chiesa e Wirtz parte dalla panchina, mentre Szoboszlai ed Ekitikè si allargano dietro Isak. L'Inter ritrova invece Akanji dopo l'influenza e Mkhitaryan, alla prima da titolare dopo l'infortunio, ma soffre il pressing avversario in avvio. Slot schiera Mac Allister trequartista per coprire su Calhanoglu, ma la mossa perde senso al 10?: il turco va ko per una contrattura all'adduttore e lascia il campo.
Formazione Ufficiale Liverpool - 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike
Inter-Liverpool 0-1, gol e highlights: decide Szoboszlai su rigore all'88' - 7) sono le prime due squadre per expected goals senza rigori nella UEFA Champions League in corso.
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds
Pagelle Inter Liverpool, i TOP e FLOP del match di Champions League
