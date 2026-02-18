Settimo Milanese pensionato di 88 anni travolto e ucciso da un autoarticolato in via Edison

Un pensionato di 88 anni è stato investito e ucciso da un autoarticolato in via Edison a Settimo Milanese. La vittima stava attraversando la strada quando il camion lo ha travolto, causando la sua immediata morte. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha bloccato la zona per le indagini e per chiarire la dinamica dell’incidente. La famiglia dell’anziano è sconvolta dall’accaduto. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Settimo Milanese (Milano), 18 febbraio 2026 – Incidente stradale mortale intorno alle 12.30 di mercoledì 18 febbraio a Settimo milanese. È successo in via Edison nella frazione di Seguro. La vittima è un pensionato di 88 anni, morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Incidente mortale a Settimo Milanese, anziano di 88 anni perde la vita travolto da un camion Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale che è intervenuta sul posto, l'uomo aveva parcheggiato la sua auto proprio in via Edison, in mezzo alla carreggiata in un tratto in cui c'è uno spartitraffico in cemento, si era appena recato in farmacia e stava attraversando la strada per riprendere la macchina quando è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante che viaggiava in direzione del centro cittadino.