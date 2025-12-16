LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | Deromedis al turno successivo fuori gli altri azzurri
Segui in tempo reale gli eventi di Skicross ad Arosa 2025, con aggiornamenti live sui risultati e gli accoppiamenti. Dopo una partenza difficile per gli azzurri, il nostro leader si è qualificato per il turno successivo. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:09 A breve ricapitoliamo tutti gli accoppiamenti. Dispiace per come è iniziata questa prova ad Arosa per l’Italia, ma ci possiamo consolare col nostro leader di movimento. 18:06 Non ce la fa neanche Jole Galli e quindi accede al turno successivo il solo Simone Deromedis. 18:05 L’azzurra se dovesse spuntarla se la vedrebbe in quarti di finale presumibilmente contro la forte tedesca Daniela Maier 18:04 Ecco la batteria che vede impegnata la nostra Jole Galli. OFNER (AUT) GALLI ITA) LACK (SUI) EEN (SWE) 18:02 Si conclude la 5^ heat, con Sandra Naeslund che accede ai quarti di finale con la ceca Joffroy. Oasport.it
Skicross Reiteralm 2021
LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis alla prova su una pista breve - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle ... oasport.it
Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli - Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it
SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: occhi puntati sullo slalom femminile di Courchevel, ma c'è anche lo skicross ad Arosa, Milano-Real Madrid di Eurolega e tanto altro - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.