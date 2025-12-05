Mastella assessore con Fico | rafforza o indebolisce il Sannio e le aree interne?

Tempo di lettura: 4 minuti L’ipotesi era più di un sussurro nei corridoi: nella nuova giunta regionale guidata da Roberto Fico, tra veti sugli eletti e braccio di ferro con gli alleati, il nome di Clemente Mastella circolava come possibile assessore esterno, prima che il Sindaco di Benevento smentiva ogni ipotesi. Il paradosso è tutto qui: mentre si discute se i consiglieri regionali debbano essere esclusi dalla giunta in nome di una purezza istituzionale che sa un po’ di esercizio accademico, il sindaco di Benevento, uno che la politica l’ha fatta ad ogni livello, da ministro a leader di partito, si propone apertamente: “Allora vengo io, faccio l’assessore io”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella assessore con Fico: rafforza o indebolisce il Sannio e le aree interne?

