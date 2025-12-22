Comunicato Stampa Alleanze regionali e sviluppo locale al centro del colloquio Una delegazione di Noi di Centro, composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra, è stata stamane a Napoli per . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella a colloquio con il presidente Fico: focus su Medicina e Pnrr

Leggi anche: Mastella ora è tranquillo: “Colloquio costruttivo con Fico, avremo l’assessore”

Leggi anche: Ndc, costruttivo incontro con Fico, Mastella: “Avremo assessore, rispetto pieno per le prerogative del presidente”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mastella, 'Colloquio costruttivo con Fico, avremo assessore' - "E' stato un colloquio costruttivo, in cui il presidente ha spiegato le ragioni per cui impedirà ai consiglieri eletti l'ingresso in Giunta. ansa.it

Regione, Mastella incontra Fico: “Avremo assessore, rispetto pieno per le prerogative del presidente” - Una delegazione di Noi di Centro composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra è stata stamane a Napoli per ... ntr24.tv