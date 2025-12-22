Mastella a colloquio con il presidente Fico | focus su Medicina e Pnrr
Comunicato Stampa Alleanze regionali e sviluppo locale al centro del colloquio Una delegazione di Noi di Centro, composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra, è stata stamane a Napoli per .
Mastella, 'Colloquio costruttivo con Fico, avremo assessore' - "E' stato un colloquio costruttivo, in cui il presidente ha spiegato le ragioni per cui impedirà ai consiglieri eletti l'ingresso in Giunta. ansa.it
