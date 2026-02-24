Pellegrino Mastella incontra Fico | focus sul Sannio e sul Corso di Laurea in Medicina

Pellegrino Mastella ha incontrato Fico per discutere delle esigenze del Sannio e della creazione di un nuovo corso di laurea in Medicina. La riunione è stata motivata dalla richiesta di migliorare l’offerta formativa e sostenere lo sviluppo locale. Entrambi hanno analizzato le possibilità di investimenti pubblici e iniziative condivise per rafforzare il territorio. La discussione si è concentrata su progetti concreti da attuare nel breve termine. La prossima fase prevede incontri con le istituzioni universitarie locali.

© Fremondoweb.com - Pellegrino Mastella incontra Fico: focus sul Sannio e sul Corso di Laurea in Medicina

Il colloquio, svoltosi in un clima cordiale e produttivo, ha approfondito le prospettive di sviluppo delle aree interne della Campania, con particolare attenzione al programma di interventi che la Regione intende avviare nei prossimi mesi. Al centro del confronto, anche le opportunità legate alla crescita economica e sociale dei territori, finalizzate a rafforzarne la competitività attraverso nuove progettualità e strumenti di sostegno mirati. «È stato un confronto estremamente utile – spiega Pellegrino Mastella – che conferma l’attenzione della Regione verso le aree interne e le eccellenze del nostro territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com Pellegrino Mastella incontra il Presidente Fico: confronto su aree interne e Corso di Laurea in Medicina a BeneventoPellegrino Mastella ha incontrato Roberto Fico ieri pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, per discutere delle esigenze delle aree interne e della creazione di un Corso di Laurea in Medicina a Benevento. Leggi anche: Mastella a colloquio con il presidente Fico: focus su Medicina e Pnrr Argomenti correlati Benevento, Mastella dà il numero di cellulare alle matricole di Medicina: Ora siete cittadini della città; Accoglienza studenti Medicina Unisannio, Mastella: Epocale risultato, lunedì da Fico per incrementare risorse, il Sindaco poi dà il suo numero di cellulare agli studenti. Pellegrino Mastella incontra il presidente Fico: confronto su aree interne e Corso di Laurea in Medicina a BeneventoNel tardo pomeriggio di ieri il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi Di Centro) ha incontrato il presidente della Giunta Regionale della Campan ... ntr24.tv Mastella incontra Fico: «Linea tracciata»Una delegazione di Noi di Centro composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra è stata stamane a Napoli per ... ilmattino.it «È stato un confronto estremamente utile – spiega Pellegrino Mastella – che conferma l’attenzione della Regione verso le aree interne e verso le eccellenze del nostro territorio. In particolare, il potenziamento del Corso di Laurea in Medicina rappresenta una - facebook.com facebook