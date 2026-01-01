Pellegatti | Il Milan non spende sul mercato di gennaio per gli errori della dirigenza nella scorsa stagione

Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato recentemente le strategie di mercato del club, sottolineando come la squadra non abbia effettuato acquisti a gennaio. Secondo Pellegatti, questa scelta deriva dagli errori commessi dalla dirigenza nella passata stagione, che hanno influenzato le decisioni attuali. Un’analisi che invita a riflettere sulle priorità e le responsabilità nella gestione sportiva del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, è stato particolarmente critico in uno dei suoi ultimi video pubblicati sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Argomento, un mercato di gennaio che si preannuncia 'low cost'. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Il Milan non spende sul mercato di gennaio per gli errori della dirigenza nella scorsa stagione” Leggi anche: Pellegatti sul mercato del Milan: “Loftus-Cheek e Nkunku sono sul mercato? La sensazione …” Leggi anche: Pellegatti rivela: “Allegri ha chiesto uno/due rinforzi al Milan per il mercato di gennaio” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pellegatti sorride: “Sono sorpreso dal Milan, rinnovo ora dipende da Maignan”; L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo.... Pellegatti non ci sta: “Il Milan non spende sul mercato per gli errori dirigenziali dello scorso anno” - Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube ha commentato il pezzo del Corriere della Sera che sottolinea come il Milan non voglia spendere dei soldi nel mercato invernale per non andare sotto ... milannews.it

Pellegatti analizza la situazione del Milan. Dal mercato su Nkunku e Loftus-Cheek… Segui gli aggiornamenti - Segui gli aggiornamenti Il mercato invernale del Milan si preannuncia infuocato, con una strategia che mira a bilanci ... milannews24.com

Pellegatti svela un nuovo nome per la difesa rossonera. Intanto non perde le speranze per Zirkzee: le sue parole - Pellegatti svela un possibile obiettivo per il mercato del Milan. milannews24.com

Pellegatti non ci sta: “Il Milan non spende per gli errori dirigenziali dello scorso anno”

Pellegatti non ci sta: “Il Milan non spende sul mercato per gli errori dirigenziali dello scorso anno” x.com

#Milan, Pellegatti: "Non mi risulta che #Nkunku voglia andare via. Difesa Devo verificare un nome" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.