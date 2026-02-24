Pediatri in fuga | 15 comuni montani a rischio salute bambini

Il calo di pediatri nelle aree montane del Velino VI Zona deriva dalla fuga dei medici in cerca di opportunità migliori, lasciando i bambini senza assistenza adeguata. I sindaci di 15 comuni hanno denunciato che questa situazione mette a rischio la salute dei più piccoli, con servizi ridotti o inesistenti. La crisi si fa sentire in tutte le comunità coinvolte, dove le famiglie devono affrontare lunghe attese o spostamenti per le visite pediatriche.

L'allarme dei sindaci: pediatri desertificano le aree interne. L'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del Velino VI Zona ha lanciato un allarme preoccupante: nelle aree interne e montane del territorio, l'assistenza pediatrica è in grave crisi. La carenza di pediatri di libera scelta e la scarsa presenza di medici sul territorio stanno creando gravi disagi per le famiglie, con un concreto rischio per la salute dei bambini e degli adolescenti. La situazione è particolarmente critica nelle zone montane e nei piccoli comuni, dove l'accesso ai servizi sanitari di base è già difficile. La Comunità Montana del Velino VI Zona si estende tra i monti della provincia di Rieti, un territorio dove la presenza di pediatri di libera scelta è ormai ridotta all'osso.

