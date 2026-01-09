Vaccinazioni pediatri | Negli Usa il ritorno al passato mette a rischio i bambini

La recente revisione delle raccomandazioni sul calendario vaccinale infantile negli Stati Uniti sta sollevando preoccupazioni tra gli esperti. La modifica delle linee guida potrebbe influire sulla protezione dei bambini contro malattie prevenibili, suscitando un dibattito sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini. È importante monitorare attentamente gli sviluppi e affidarsi a fonti scientifiche affidabili per comprendere le implicazioni di tali cambiamenti sulla salute infantile.

(Adnkronos) – Sta suscitando crescente preoccupazione nella comunità scientifica internazionale la recente revisione delle raccomandazioni sul calendario vaccinale infantile negli Stati Uniti, ampiamente ripresa anche dai media italiani. In base alle nuove indicazioni, alcune vaccinazioni non sono più raccomandate di routine per tutti i bambini, ma vengono proposte solo in modo selettivo o attraverso una .

Vaccinazioni pediatriche negli Usa, l'allarme delle società scientifiche pediatriche italiane: «Il ritorno al passato è un rischio» - Negli ultimi giorni hanno avuto ampia diffusione, anche sui media italiani, notizie relative a una revisione delle raccomandazioni sul calendario vaccinale infantile negli Stati Uniti. leggo.it

Vaccini pediatrici, società scientifiche: il ritorno al passato è un rischio - Le società pediatriche italiane esprimono preoccupazione per la revisione delle raccomandazioni vaccinali negli Usa e per il possibile impatto sulle coperture e sulla fiducia delle famiglie ... doctor33.it

