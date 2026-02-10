Fuori dai Comuni montani ospedale a rischio

Questa mattina la Regione ha aggiornato i criteri per definire i Comuni montani, ma Cingoli resta fuori. Con i suoi 631 metri di altitudine, non supera i 800 metri che ora sono richiesti per entrare nella lista. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla tutela e sui servizi, ma per ora il territorio rimane escluso.

Dalla revisione dei criteri per classificare montani i Comuni resta fuori il territorio di Cingoli, 631 metri di altitudine, quota 800 salendo di un chilometro. Sul riesame del precedente parametro fissato a 600 metri, Cingoli figurava, ma ora risulta escluso in base alle nuove norme. L'opposizione, interprete Alessandro Maccioni col suo gruppo consiliare "Per Cingoli", è duramente e pubblicamente intervenuta sulla scelta. "A chi dobbiamo dire grazie per le penalizzazioni che riguarderanno Cingoli? Per dirne alcune: aumento delle accise – ha precisato Maccioni –, minori contributi per le scuole e i trasporti, aumento della fiscalità per le piccole imprese artigiane e commerciali.

