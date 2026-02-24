Pecoraro entra a gamba tesa sugli arbitri | C’è poca trasparenza mi ricorda l’audio sparito di Orsato in Inter Juve

Pecoraro critica gli arbitri dopo aver notato poca trasparenza e ha fatto riferimento all’audio scomparso di Orsato durante Inter-Juve. La sua protesta nasce dall’impressione che le decisioni siano poco chiare e influenzate da fattori nascosti. Ha anche espresso dubbi sull’uso del VAR, ritenendo che non sempre sia applicato correttamente. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di un intervento più rigoroso e trasparente nel settore arbitrale.

© Juventusnews24.com - Pecoraro entra a gamba tesa sugli arbitri: «C’è poca trasparenza, mi ricorda l’audio sparito di Orsato in Inter Juve»

Pecoraro parla degli arbitri: l’ex procuratore attacca duramente l’AIA chiedendo il commissariamento e critica aspramente l’utilizzo del VAR in campo. Il clima che si respira intorno al mondo arbitrale italiano continua a essere particolarmente rovente e denso di aspre polemiche. Le recenti direzioni di gara nel nostro massimo campionato nazionale hanno scatenato le furiose reazioni degli addetti ai lavori, alimentando un senso di profonda sfiducia verso l’intera classe arbitrale. La gestione degli episodi dubbi sul rettangolo verde e l’utilizzo non sempre lineare della tecnologia hanno sollevato grandissimi interrogativi sulla reale trasparenza dell’intero sistema calcistico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: La Michelin entra a gamba tesa anche nel mondo del vino Bufera sugli arbitri, scatta il deferimento per il presidente Zappi: nel mirino le nomine di Orsato e BraschiUn'ombra si addensa sul mondo arbitrale: il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, e il membro del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi, sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale.