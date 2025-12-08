La Michelin entra a gamba tesa anche nel mondo del vino
Nel dubbio che al mondo del vino mancasse ancora una classificazione, la Guida Michelin ha deciso di intervenire. Dopo avere organizzato la ristorazione in stelle e l’hotellerie in chiavi, ora tocca ai produttori vinicoli, convocati sotto il segno del Grappolo Michelin, nuova etichetta che debutterà nel 2026. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un riferimento internazionale; quello implicito, più prevedibile, è ampliare il raggio d’azione del marchio in un settore che non ha mai avuto problemi di sovraffollamento critico. Il sistema è semplice: uno, due o tre grappoli, più un livello “Selezionato”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
