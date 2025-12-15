Un'ombra si addensa sul mondo arbitrale: il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, e il membro del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi, sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale. La vicenda riguarda le nomine di arbitri come Orsato e Braschi, sollevando dubbi e polemiche sulla gestione e le decisioni prese all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri.

© Secoloditalia.it - Bufera sugli arbitri, scatta il deferimento per il presidente Zappi: nel mirino le nomine di Orsato e Braschi

Bufera sugli arbitri, ma i tanti errori commessi in campo non c’entrano, almeno per il momento. Il Presidente dell’Aia Antonio Zappi e il Componente del Comitato Nazionale Emanuele Marchesi, sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale. Zappi in una nota ribadisce la propria totale estraneità e rivendica la piena legittimità del proprio operato. “Nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni della giustizia sportiva, sono state immediatamente avviate tutte le iniziative necessarie a fornire i chiarimenti richiesti e a mettere a disposizione la documentazione utile a dimostrare la correttezza dell’operato del Presidente e dell’Associazione Italiana Arbitri”, si legge in una nota dell’Aia. Secoloditalia.it

