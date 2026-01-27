Aifa | poca trasparenza poca credibilità

In queste settimane, le vicende che coinvolgono Aifa sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla credibilità dell’ente. Le recenti controversie evidenziano come siano ancora necessari maggiore chiarezza e rispetto delle procedure, per ristabilire un rapporto di fiducia con il pubblico e gli operatori del settore. È importante monitorare gli sviluppi e promuovere un dialogo trasparente per una gestione più aperta.

Due vicende mettono in discussione l'indipendenza dell'ente. Quella di Giuseppa Guglielmino, la cui notorietà è legata alla vicinanze all'attuale capo di gabinetto del ministro Schillaci, nominata alla comunicazione dell'Agenza. E quella di Carlo Monti, che ha rinunciato alla guida dell'Hta dopo essere rimasto l'unico candidato Il boom della spesa privata è il termometro dell'efficienza del pubblico. I dati Quanto sta accadendo in Aifa in queste settimane assume contorni sempre più difficili da ignorare. Due vicende distinte, ma unite da un filo di opacità, mettono in discussione l'indipendenza dell'ente tecnico.

