Pd Napoli | Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano

Questa mattina, il Pd di Napoli ha annunciato ufficialmente che Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano. La nomina arriva dopo settimane di discussioni interne e conferma la volontà del partito di rinnovarsi e rafforzare la propria presenza sul territorio. Dinacci, 45 anni, ha già alle spalle diverse esperienze politiche e ora si prepara a guidare il partito in un momento di sfide importanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano del Partito democratico di Napoli. La Commissione per il Congresso di Napoli – presieduta da Assunta Tartaglione – ha certificato la conclusione dei risultati elettorali delle assemblee di circolo, convocando per venerdì 20 febbraio all'hotel Ramada di Napoli l'assemblea provinciale per la definitiva proclamazione come segretario metropolitano e dare avvio al nuovo percorso politico. Alla consultazione hanno preso parte 3.308 iscritti, 7 le schede nulle e 27 le schede bianche. Dinacci e la lista a lui collegata hanno ottenuto 3.

