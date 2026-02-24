Pd bufera sulle Provinciali dopo l’esclusione del vicesegretario Ciarcia

Il Pd affronta una crisi dopo l’esclusione del vicesegretario Ciarcia, accusata di aver sabotato la presentazione delle liste. La decisione deriva da tensioni interne e da un tentativo di imporre una strategia diversa, che ha diviso i membri del partito. Testimoni riferiscono di discussioni accese e di pressioni per modificare gli elenchi ufficiali. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra gli iscritti e i sostenitori del partito. La situazione rimane ancora molto tesa.

Tempo di lettura: 2 minuti «Un atto vile e vergognoso è quello compiuto dalla coordinatrice della segreteria provinciale del Pd in occasione della presentazione della lista per il rinnovo del consiglio provinciale». Con una nota firmata da Vittorio Ciarcia, Felice Egidio, Giovanni Egidio, Fausto Aufiero gli scriventi lanciano un duro j'accuse contro la segreteria del Partito Democratico irpino per aver, a loro avviso, escluso il vice segretario dalla corsa a Palazzo Caracciolo. «Vittorio Ciarcia, vice segretario provinciale e membro dell'assemblea nazionale, aveva comunicato la sua disponibilità a candidarsi nella lista Pd per le provinciali ricevendo l'assenso, tra gli altri, anche del segretario regionale».