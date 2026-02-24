Elezioni provinciali Vittorio Ciarcia escluso dalla lista del PD | Un atto vile e vergognoso

Vittorio Ciarcia viene escluso dalla lista del PD durante la presentazione ufficiale, a causa di decisioni interne al partito. La coordinatrice della segreteria provinciale ha annunciato l’assenza del candidato senza preavviso, suscitando reazioni tra i sostenitori. La scelta ha generato confusione e delusione tra chi aveva sostenuto Ciarcia. La vicenda si è svolta di fronte a numerosi presenti, mentre la lista è stata comunque depositata in vista delle elezioni.

Un atto vile e vergognoso è quello compiuto dalla coordinatrice della segreteria provinciale del Pd in occasione della presentazione della lista per il rinnovo del consiglio provinciale. Giovedì 19 febbraio veniva contattato dalla coordinatrice della segreteria per sottoscrivere la candidatura, sottoscrizione avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno presso la sede provinciale di via Tagliamento. Lunedì 23, a liste già presentate, lo stesso apprendeva la propria esclusione dalla lista. Nessuna comunicazione preventiva è stata fatta, nessun avviso di problematiche in riferimento alla candidatura.