Scontro sulle Provinciali e rottura con Iovino i vertici provinciali del Psi si dimettono

I vertici provinciali del Psi si sono dimessi in massa dopo le tensioni sulle Provinciali e la rottura con Iovino. Romolo Vignola, coordinatore provinciale, Antonio De Falco, coordinatore cittadino con il suo team, e Francesca Giannini, responsabile delle donne, hanno deciso di lasciare tutti insieme. La decisione arriva dopo una serie di confronti difficili e segnala una crisi interna nel partito.

Vignola, De Falco e Giannini: "Partito ridotto a civica dove personaggi senza identità politica entrano ed escono in base alle proprie ambizioni personali" Dimissioni in massa nel Partito Socialista. Gettano la spugna il coordinatore provinciale Romolo Vignola, quello cittadino Antonio De Falco (con tutto il coordinamento del Capoluogo) e Francesca Giannini, coordinatrice delle donne. Il motivo è da ricercarsi nella mancata "compatibilità tra il nostro modo di intendere la politica e quello portato avanti dai vertici nazionali e regionali del partito". I dirigenti socialisti, dopo il buon risultato alle elezioni regionali, avevano chiesto un confronto al segretario nazionale Enzo Maraio, nominato assessore nella giunta Fico, e con il segretario regionale Michele Tarantino per discutere dell'apertura del partito ad altri esponenti progressisti che sarebbe stata mal interpretata in provincia di Caserta dove il Psi sarebbe stato ridotto a "una civica pronta ad accogliere chiunque" e "dove personaggi senza identità entrano ed escono per coltivare solo ed esclusivamente ambizioni personali.

Oggi si svolgono le elezioni provinciali a Salerno, presso Palazzo Sant’Agostino.

Nella giornata di oggi, sulle strade provinciali del Brindisino, si è verificato un incidente che ha causato una vittima.

