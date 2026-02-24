Cresta sui fondi Ue chiesti 16 arresti per corruzione | docenti e ricercatori in Sicilia e Campania

Per un caso di corruzione sui fondi europei, la Procura Europea ha richiesto 16 arresti di docenti universitari, ricercatori e dirigenti di aziende informatiche in Sicilia e Campania. L’indagine ha rivelato pagamenti illeciti e pressioni durante le procedure di affidamento di contratti pubblici. Le accuse riguardano corruzione e turbativa d’asta, con alcune persone sospettate di aver manipolato le gare d’appalto. Le autorità continuano a indagare sui dettagli di questa vicenda.

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l’ arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un «tesoretto» usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

