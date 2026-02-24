Pavia condannato a 12 anni per omicidio volontario l' ex assessore Adriatici

È stato condannato in primo grado a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, in provincia di Pavia, nel processo per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nel centro della cittadina pavese, la sera del 20 luglio 2021. Lo confermano gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia della vittima., La condanna è superiore alla richiesta di pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione, che era stata formulata lo scorso 26 novembre dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, nel processo con rito abbreviato, formula che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena.