Paura nello studentato fiamme da una cappa | intossicati alcuni ragazzi

Una fuga di gas ha causato un incendio in uno studentato di Bologna, provocando l’intossicazione di alcuni ragazzi. Le fiamme sono divampate da una cappa mal funzionante, che ha sprigionato fumo nell’ambiente. I residenti hanno chiamato i soccorsi, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici. Alcuni studenti sono stati portati in ospedale per controlli, mentre l’incendio è stato subito domato.

Bologna, 24 febbraio 2026 - Attimi di paura allo studentato universitario di via Greta Garbo al quartiere Navile, dove i carabinieri della stazione Corticella, ieri sera, si sono precipitati per un intervento di soccorso a seguito di un principio di incendio. Un piccolo rogo, infatti, ha messo in allarme la residenza destinata agli universitari. Tre di loro, tutti ovviamente maggiorenni, sono rimasti lievemente intossicati dai fumi che hanno inalato allo scoppiare delle fiamme, che pare siano partite da del materiale plastico di una cappa. Si tratterebbe dunque di un incidente. Oltre all'intervento tempestivo dei militari della stazione Corticella, questa mattina sul posto sono intervenuti anche i colleghi della stazione Navile.