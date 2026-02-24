Principio d' incendio nello studentato | tre ragazzi intossicati

Un principio d’incendio nello studentato ha causato l’intossicazione di tre ragazzi. La causa sembra essere un corto circuito in un appartamento, che ha generato fumo e panico tra gli studenti presenti. I giovani hanno cercato soccorso e sono stati portati in ospedale per controlli. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La situazione ha creato molta paura tra i residenti.

Attimi di paura nella residenza universitaria 'Fioravanti' a causa del malfunzionamento di una cappa. Vigili del fuoco sul posto L'episodio è avvenuto intorno alle 23, mentre tre studenti maggiorenni - due ragazzi italiani e un giovane di nazionalità cinese - erano impegnati a preparare la cena. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione Bologna Corticella, intervenuti sul posto, il fumo sarebbe stato generato dal malfunzionamento di una cappa da cucina che, risultando occlusa, non ha permesso il corretto tiraggio dei vapori, innescando le fiamme nel cucinotto.