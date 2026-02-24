Paura in cantiere | operaio colpito alla testa arriva l' elisoccorso

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere di via Mann a Riva del Garda, causando il ricovero di un operaio di 52 anni. La causa sembra essere stata un colpo alla testa, probabilmente provocato da un oggetto caduto. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno chiamato l’elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale. La scena si è svolta sotto gli occhi dei colleghi presenti al momento dell’incidente.

Un colpo violento, che ha subito portato chi era sul posto lì con lui ad allertare i soccorsi con la massima urgenza: nell’arco di pochissimo sono arrivate due ambulanze e l’elicottero di soccorso, oltre ai vigili del fuoco di Riva del Garda e ai carabinieri. L’elisoccorso è atterrato sulla spiaggia dei Pini e da lì il 52enne è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento. Nonostante la gravità dell’incidente sul lavoro, le sue condizioni non sarebbero gravi. In fase di chiarimento le dinamiche che hanno portato all’accaduto e al successivo ricovero dell’uomo in codice rosso. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Incidente sul lavoro: gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metallicheUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Colpito alla testa da una struttura metallica: operaio di 32 anni lotta tra la vita e la morteUn operaio di 32 anni è stato colpito alla testa da una struttura metallica durante un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Attimi di paura ai Portici, giovane operaio sale sulla gru e minaccia il suicidio. Sinistra Italiana: Subito chiarezza sui subappalti; Travolto da una trave mentre lavora in un cantiere ferroviario: paura per un operaio. Soccorsi sul posto; Voragine sotto i portici in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoro; Paura a Porto Torres per la piena del Rio Mannu, evacuata una famiglia, danni al cantiere del Ponte Romano.

Operaio colto da malore in un cantiere navale: soccorsoStabilizzate le condizioni di salute l'uomo è stato trasportato a Torrette Paura in tarda mattinata in un cantiere navale zona industriale Zipa di Ancona dove un operaio di 50 anni è stato colto da un ... youtvrs.it

Ancora sangue e paura in un cantiere. Cade da 4 metri, operaio gravissimoL’uomo di 58 anni era impegnato in una ristrutturazione all’interno di un capannone a Camnago. I colleghi hanno dato l’allarme. Portato all’ospedale, è in neurorianimazione con prognosi riservata. ilgiorno.it

Paura a Porto Torres per la piena del Rio Mannu, evacuata una famiglia, danni al cantiere del Ponte Rom - VIDEO - facebook.com facebook